В латвийских банках образовались очереди из украинских беженцев
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В коммерческих банках Латвии формируются очереди из украинских беженцев, сообщила директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате.

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Согласно имеющейся в ее распоряжении информации, примерно 700 человек сейчас находятся в процессе открытия банковского счета.

Кондрате подчеркнула, что беженцам рекомендуется открывать банковские счета в Латвии, так как это облегчает и упрощает получение пособий.

Кроме того, государственные пособия по рождению ребенка, уходу и семейные пособия, которые предоставляет Государственное агентство социального страхования (VSSA), нельзя получить наличными деньгами, а только в виде перевода на банковский счет.

По словам Кондрате, люди осторожны и не спешат открывать счета, поскольку, например, считают, что скоро вернутся домой.

Как сообщили в Рижской думе, в Рижском центре поддержки беженцев зарегистрировались уже 10 897 украинцев.

Муниципалитет получил 2735 заявлений на пособие по гарантированному минимальному доходу и 2732 заявления на кризисное пособие.

2624 человека подали заявки на продовольственные пакеты помощи от Европейского союза.

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