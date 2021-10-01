В латвийских больницах лечится уже более 500 пациентов с коронавирусом

В четверг, 30 сентября, число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах выросло до 518 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В последний раз количество госпитализированных с Covid-19 превышало 500 человек 28 мая. Тогда в больницах также находилось 518 человек.

За минувшие сутки госпитализированы 76 пациентов с Covid-19, выписаны 39 человек.

В настоящее время в больницах находятся 453 пациента со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 65 человек (12,55%) - тяжелое.

В целом с начала пандемии больничное лечение требовалось 15 260 пациентам с коронавирусом.