В латвийских больницах находятся уже 146 пациентов с Covid-19
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На сегодняшний день в больницах Латвии лечение проходят 146 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что в латвийских больницах доступны около 250 коек для пациентов с Covid-19. Когда они будут заполнены, придется рассматривать вопрос о реорганизации предоставления медицинских услуг.

За прошедшие сутки госпитализированы 22 пациента с Covid-19. В то время как из больницы был выписан один пациент, а двое пациентов скончались. Таким образом, в стационарах на сегодняшний день лечатся 146 пациентов с Covid-19. У 138 из них состояние средней тяжести, а восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

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Коронавирус Илзе Винькеле
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