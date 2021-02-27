В латвийских больницах уменьшается число пациентов с Covid-19
Foto: Publicitātes foto

В пятницу, 26 февраля, в латвийские больницы было помещено 74 пациента с Covid-19, в том числе шесть пациентов были перемещены. Общее число пациентов с коронавирусом в больницах страны по сравнению с четвергом уменьшилось с 772 до 739 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За прошедшие сутки из стационара было выписано 92 пациента, в том числе шестеро перевезены в другие медучреждения.

655 пациентов находятся в среднетяжелом состоянии, 74 пациента - в тяжелом состоянии.

С момента начала распространения коронавируса в Латвии из больниц страны было выписано 8269 человек, переболевших Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

11

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус NVD
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

От владельца

Daugavas iela, Mārupes nov.,
1 070 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Skuju iela, Olaines nov.,
225 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Ādažu nov.,
220 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Silmaļu iela, Salaspils nov.,
139 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Lāčplēša iela, Centrs, Rīga,
3 550 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Zaru iela, Babītes nov.,
194 000€
Parka iela, Babītes nov.,
175 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Kastrānes iela, Teika, Rīga,
45 990€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Tērbatas iela, Centrs, Rīga,
126 000€
Trenču iela, Babītes nov.,
395 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Emīlijas iela, Dzintari, Jūrmala,
160 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Jēkaba iela, Vecrīga, Rīga,
102 000€