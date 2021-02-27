В латвийских больницах уменьшается число пациентов с Covid-19

В пятницу, 26 февраля, в латвийские больницы было помещено 74 пациента с Covid-19, в том числе шесть пациентов были перемещены. Общее число пациентов с коронавирусом в больницах страны по сравнению с четвергом уменьшилось с 772 до 739 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

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За прошедшие сутки из стационара было выписано 92 пациента, в том числе шестеро перевезены в другие медучреждения.

655 пациентов находятся в среднетяжелом состоянии, 74 пациента - в тяжелом состоянии.

С момента начала распространения коронавируса в Латвии из больниц страны было выписано 8269 человек, переболевших Covid-19.