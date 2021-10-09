В латвийских больницах уменьшилось число пациентов с коронавирусом

В пятницу, 8 октября, число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах уменьшилось с 707 до 701 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За минувшие сутки госпитализированы 103 пациента с Covid-19, выписан 91 человек.

В настоящее время в больницах находятся 620 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 81 человека - тяжелое, что составляет 11,6% общего числа госпитализированных.

С начала пандемии в больничном лечении нуждались 15 690 пациентов с коронавирусом.

Ранее в последний раз более 700 человек с Covid-19 лечились в больницах 17 мая.