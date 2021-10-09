В латвийских больницах уменьшилось число пациентов с коронавирусом
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В пятницу, 8 октября, число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах уменьшилось с 707 до 701 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За минувшие сутки госпитализированы 103 пациента с Covid-19, выписан 91 человек.

В настоящее время в больницах находятся 620 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 81 человека - тяжелое, что составляет 11,6% общего числа госпитализированных.

С начала пандемии в больничном лечении нуждались 15 690 пациентов с коронавирусом.

Ранее в последний раз более 700 человек с Covid-19 лечились в больницах 17 мая.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

13

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле