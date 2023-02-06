В латвийских кинотеатрах все еще показывают фильмы с субтитрами на русском языке

Уже второй день в социальной сети Twitter ведутся дискуссии о том, почему в латвийских кинотеатрах все еще предлагаются фильмы с субтитрами на русском языке. Представители кинотеатров утверждают, что не могут на это повлиять, а распространители фильмов отвечают — это связано с большим спросом, пишет портал rus.lsm.lv со ссылкой на Latvijas Radio.

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Все фильмы в кинотеатре показываются настолько долго и в тех форматах, насколько высок спрос, говорят в Forum Cinema. Если наблюдается, что фильмы с русским дубляжем не посещаются, их перестают показывать, а оставляют фильм только на латышском языке.

Схожую точку зрения высказал представитель Splendid Palace Иво Киршбалтс: "Сам кинотеатр не определяет, на каком языке будут субтитры к фильму, это делает распространитель — он приносит уже готовый фильм. Мы никак не можем на это повлиять: это не наша позиция или принцип. Просто распространитель приносит фильм, там есть язык и субтитры".

Исполнительный директор компании-распространителя фильмов Baltic Content Media Илзе Роке рассказала, что для фильмов создаются субтитры на русском языке, если этого желает продюсер или режиссер: "И в наши дни есть продюсеры, которые хотят, чтобы субтитры были только на английском; есть продюсеры, режиссеры, которые вообще не хотят никаких субтитров; есть продюсеры, которые хотят субтитры на русском языке — это больше связано с тем, что в Латвии много украинцев, которые хотят смотреть фильмы".

Иностранный распространитель фильмов ACME Film тоже предлагает кино с субтитрами на русском языке. Представитель предприятия Инесе Апсе признала: есть спрос, а закон этого не запрещает.

"Очень хорошо, что есть такая дискуссия. Тогда мы видим спрос обеспечить перевод только на латышский язык. Эта практика существует много лет: как только мы что-то меняем, зрители остаются в недоумении, почему мы это делаем. Мы, конечно, можем каждый лично что-то придумать, но в данном случае должна решить отрасль, если что-то меняем. Сейчас мы отталкиваемся от многолетней практики и спроса, который видим", — пояснила Инесе Апсе.

Закон о госязыке подразумевает, что любой язык, кроме латышского, является иностранным, пояснила руководитель Департамента языкового контроля Центра госязыка Мадара Реке. Таким образом, ни один иностранный язык не имеет какого-то особого статуса. Закон лишь требует, чтобы наряду с языком оригинала были обеспечены субтитры на латышском языке.

Если в фильме есть субтитры на русском или любом другом иностранном языке, субтитры на латышском языке должны быть на главном месте — они не могут иметь отличную форму, быть меньше или уже, чем субтитры на другом языке.