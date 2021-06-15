В латвийских лесах появились первые боровики и подберезовики
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В социальных сетях уже начали появляться фотографии пользователей с первыми собранными в этом году грибами. Как известно, тихая охота является одним из любимых увлечений жителей Латвии, национальным видом спорта и частью жизни.

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Член Латвийского общества друзей микологов Гатис Зунте еще 13 июня написал в сети Facebook: "В морозилке еще лежат грибы с прошлого года, а сегодня мне показалось, что я интенсивно дышащие лисички и мицелий боровиков!"

Еще одна пользовательница соцсетей рассказала, что нашла свой первый гриб в этом году 1 июня.

"Трудно поймать первую грибную волну, тогда нужно вообще жить в лесу", — написала она в Facebook, добавив, что к своему первому в этом сезоне боровику она шла по лесу 12 км. Вторая грибная волна ожидается в Латвии в июле, а третья — во второй половине сентября.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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