В латвийских медучреждениях работают уже 55 украинцев

В медицинских учреждениях Латвии приступили к работе 55 мирных жителей Украины. Об этом в соцсетях заявил министр здравоохранения Даниэлс Павлютс.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
По данным Центрального управления статистикой, в сфере здравоохранения начали работу 20 врачей, 19 медсестер, 12 зубных врачей, два помощника врачей и еще два представителя других профессий.
Еще 120 украинцев получили разрешение и уже зарегистрировались в Регистре инспекции здоровья.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также