В латвийских медучреждениях работают уже 55 украинцев
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В медицинских учреждениях Латвии приступили к работе 55 мирных жителей Украины. Об этом в соцсетях заявил министр здравоохранения Даниэлс Павлютс.

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По данным Центрального управления статистикой, в сфере здравоохранения начали работу 20 врачей, 19 медсестер, 12 зубных врачей, два помощника врачей и еще два представителя других профессий.

Еще 120 украинцев получили разрешение и уже зарегистрировались в Регистре инспекции здоровья.

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