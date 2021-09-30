В латвийских самоуправлениях резко выросло число малообеспеченных жителей
Foto: Pixabay

Число малообеспеченных жителей в самоуправлениях значительно увеличилось, превысив 40 000 человек, сообщил в программе ЛТВ "Утренняя панорама" председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис.

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В прошлом году в самоуправлениях было более 24 тысяч малообеспеченных жителей.

Каминскис отметил, что с 2023 года государство могло бы помогать самоуправлениям в предоставлении жилищных пособий малообеспеченным жителям.

"Если в следующем году возникнет критическая ситуация, нужно будет думать, как помочь малообеспеченным людям и самоуправлениям", - сказал Каминскис.

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LETA

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LETA
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