В латвийских школах и детсадах — более 4000 детей украинских беженцев. Общее число беженцев приближается к 30 000

Сейчас учебные заведения Латвии — и школы, и детские сады — посещают 4190 детей украинских беженцев, сообщает Министерство образования. Общее число беженцев из Украины в нашей стране приближается к 30 000 — 29 971 человек.

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2861 украинских детей и подростков учатся в общеобразовательных школах. Из них 1354 школьников осваивают программы в школах нацменьшинств, а 1501 — в школах с латышским языком обучения. Еще шесть детей учатся в общеобразовательных школах иных категорий.

1329 детей посещают детские сады. Из них 399 — воспитанники детсадов, реализующих программы для нацменьшинств, 929 — в латышских детсадах. Еще пять детей посещают детсады иных категорий.

Больше всего украинских детей и в детских садах, и в школе — в Риге: 2065 детей. На втором месте — Валмиерский край с 161 ребенком, на третьем — Венстпилс — с 160 детьми.

С начала войны в России в Латвии зарегистрирован 29 971 украинский гражданин, а документы на жительство с правом на трудоустройство выданы 24 098 беженцам, сообщает МВД.

В свою очередь через муниципальные комиссии по гражданской защите обеспечено жильем 11 304 человека. Это означает, что остальные беженцы находят жилье самостоятельно или у друзей и родственников, поясняли ранее в МВД.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи в размещении, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных структур. Сегодня исполняется 90 дней с тех пор, как в Латвию были приняты первые беженцы из Украины.