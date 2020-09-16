В латвийских школах сократилось число уроков русского языка

Латвийские школы переходят на новое содержание образования. Появились новые предметы, меняется подход к обучению. В школах национальных меньшинств реформа содержания образования привела к сокращению числа уроков родного языка, сообщает Русское вещание LTV7.

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В этом году реформа коснулась первых, четвертых, седьмых и десятых классов. Появились новые предметы. Например, драматургия и инженерные науки. Но при этом перегружать ребенка нельзя. Поэтому если в одном месте уроков прибудет, то в другом убудет. И в школах нацменьшинств новые предметы вводятся за счет уменьшения уроков русского языка и литературы.

"В седьмом, четвертом классе можно сократить произведения литературных авторов, уменьшить, но в начальной школе, в первом классе, родной язык — это очень важно. Развитие навыков чтения именно первоклашек — это основа освоения всех остальных предметов, развитие умственной и познавательной деятельности", — рассказала директор Рижской 54-й средней школы Галина Гусакова. Школа решила эту проблему введением факультативных занятий по развитию навыков чтения.

В Резекне пошли другим путем. Самоуправление выделило деньги на факультативные занятия русским языком — 16 тысяч евро в год. Это обеспечит два дополнительных часа русского и литературы для каждого класса. И пока это единственное самоуправление, вложившее дополнительные бюджетные средства в школы нацменьшинств, которые сами пришли в думу с такой просьбой.

Как итог, с последствиями изменений столкнутся не только дети, но и учителя. Ведь от нагрузки учителя зависит его зарплата. Ближайшие несколько лет нагрузка будет уменьшаться. Некоторым учителям удалось сохранить нагрузку за счет нового предмета. Например, в 54-й школе учитель русского языка и литературы ведет драматургию. Для этого нужно было пройти специальные курсы.