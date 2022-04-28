В латвийских школах учатся 3789 детей украинских беженцев
Foto: Annie Spratt / cc

В настоящее время в школах Латвии учатся 3789 детей украинских военных беженцев, сообщили агентству LЕТА в Министерстве образования и науки.

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Большинство украинских детей как дошкольного, так и школьного возраста посещают учебные заведения в Риге — 1869. На втором месте Вентспилс, где в учреждения образования принято 166 детей, а на третьем — Валмиерский край, где принято 154 ребенка.

В общеобразовательных школах обучается 2738 украинских школьников. 1320 учащихся учатся в школах меньшинств, 1413 — на государственном языке. Пятеро школьников приняты в образовательное учреждение другой категории.

Дошкольные учреждения посещает 1051 украинский ребенок, в том числе 340 по программе национальных меньшинств и 707 по латышской программе. Четверо посещают дошкольные учреждения другой категории.

Информация о детях, поступающих в латвийские школы, обобщается в Государственной информационной системе образования.

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