В латвийских торговых центрах хорошее качество воздуха
Foto: LETA

В 86% латвийских торговых центров качество воздуха оказалось хорошим, показала проверка Государственного бюро по контролю за строительством. Уровень CO2 был ниже 1000 частиц на миллион (ppm), сообщает LETA.

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Самое плохое качество воздуха было зафиксировано в небольших торговых местах. Это может быть связано с тем, что в целях экономии отключены устройства механической вентиляции. В 14% проверенных мест (43 торговых места) с площадью до 5000 квадратных метров уровень CO2 превышал 1000 ppm.

Во время проверки, в отдельных торговых точках персонал сказал, что в момент проверки система механической вентиляции была отключена или работала не на полную мощность. Причиной тому была экономия электроэнергии или жалобы работников на холод. Включив вентиляцию, показатели качества воздуха улучшились. Таким образом, общее число торговых мест с плохим качеством воздуха снизилось до 4%.

Бюро призывает торговцев следить за работой систем вентиляции и регулярно проветривать помещения.

Всего были проверены 308 торговых места в Риге, Елгаве, Олайне, Икшкиле, Адажи, Огре, Юрмале, Сигулде, Цесисе, Саласпилсе, Кекаве и других краях. Размеры торговых мест были от 25 до 144 354 квадратных метров. Это были продуктовые магазины (46%), торговые центры (13%) и заправки (13%), а также аптеки, магазины оптики, строительные магазины и другие торговые места.

Согласно сообщениям Всемирной организации здравоохранения, плохая вентиляция в торговых местах может способствовать распространению Covid-19. Если уровень CO2 составляет от 400 до 600 ppm, то это очень хорошее качество воздуха, 600 до 1000 ppm это среднее качество воздуха, а показатель свыше 1000 ppm считается плохим качеством воздуха.

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