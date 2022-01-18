В латвийских тюрьмах растет недовольство в связи с ковид-ограничениями

В латвийских местах заключения растет недовольство длительными антиковидными ограничениями. На дистанционных судебных заседаниях заключенные жалуются на невозможность личных встреч не только с родственниками, но и с адвокатами. Об этом пишет Latvijas avīze.

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Недовольны и адвокаты. "Мне приходится защищать в суде людей, которых я даже не видел, просто разговаривал по телефону. Например, на 11 января было назначено судебное заседание, на котором человека обвиняли по серьезной статье о педофилии. При изучении материалов дела я отметил много сомнительных деталей. Мне в такой ситуации обязательно надо встретиться с клиентом вживую, надо видеть его, прочувствовать нюансы, но я не мог этого сделать", - говорит адвокат Арманд Стумбергс.

Как пояснила и.о. начальника Управления мест заключения Татьяна Троцка, до 28 февраля в Рижской центральной тюрьме и Елгавской тюрьме установлен карантин. До тех пор во всех местах заключения действуют ограничения на встречи, получение образования, мероприятия по ресоциализации, трудоустройству и проведению досуга. Также приостановлена регистрация браков и организация семейных дней для заключенных.

"Места заключения - зона повышенного риска, так как инфекция здесь может распространяться гораздо быстрее, чем в обществе в целом. Поэтому, исходя из эпидемиологической ситуации в стране, постановлений правительства, а также быстрого распространения подвидов вируса дельта и омикрон, Управление мест заключения установило ограничения во всех тюрьмах", - сказала Татьяна Троцка.