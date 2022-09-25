В латвийских тюрьмах тоже планируют ввести меры энергосбережения

Управление мест заключения (УМЗ) планирует меры энергосбережения, но только в рамках требуемых нормативными актами условий содержания в тюрьмах, сообщили агентству ЛЕТА в управлении.

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При этом будут учитываться фактическая ситуация и рост стоимости коммунальных услуг, поэтому эти меры в разных тюрьмах могут отличаться.

В местах заключения планируется отключить отопление в неиспользуемых помещениях или снизить температуру до технически возможного уровня, а также сократить или оптимизировать количество используемых административных помещений и отключить их от отопления, если такое решение технически возможно.

Также планируется регулирование температуры в соответствии с постановлениями Кабинета министров, утепление окон и дверей с целью снижения теплопотерь.

Планируется снижение давления горячей воды, удаленное проведение собраний, совмещение служебных поездок сотрудников, запрет на использование электрических обогревателей в местах заключения и др. меры.

УМЗ отмечает, что тюремная инфраструктура важна для обеспечения общественной безопасности, поэтому недопустимы нарушения ее деятельности. В связи с этим правительству подано сообщение о необходимости дополнительного финансирования для предотвращения критических ситуаций в тюрьмах и резкого ухудшения условий содержания.