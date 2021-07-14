В латвийских вузах наблюдается наплыв абитуриентов

Второй год подряд высшие учебные заведения Латвии получают большое количество заявок от абитуриентов, свидетельствуют расчеты агентства LЕТА.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В прошлом году в вузы было подано наибольшее количество заявок за последние пять лет — 10 296. В этом году количество абитуриентов осталось почти таким же — 10 182 заявки, из них по 9 376 заявкам (92,1%) утвержден приоритетный выбор программы обучения.

Согласно данным единой системы приема в вузы на сайте Latvija.lv, в этом году зарегистрировано наибольшее за последние девять лет количество заявок с приоритетным выбором. В последний раз такое количество заявок было в 2013/2014 учебном году, а один из самых высоких показателей был в 2011/2012 учебном году, когда было подано 11 547 заявок на обучение в вузах, из них было одобрено 11 006 (95,31%).

Как и каждый год, лидером по количеству поступающих является Латвийский университет (ЛУ). В вузе одобрено уже 4840 заявок абитуриентов, а всего было получено 19 086 заявок.

В этом году самой востребованной программой в ЛУ являют юридические науки. 1385 студентов подали заявки как на дневные, так и на вечерние программы, в том числе в 389 заявках эта программа была указана приоритетной. Конкурс предварительно выдержали 352 претендента.

Второй наиболее востребованной программой в ЛУ стала "Медицина" — 1019 заявок на обучение. Также востребованы программы "Фармацевтика" и "Помощник врача" — соответственно 427 и 432 заявки на обучение. На программу "Компьютерные науки" подали заявки 932 претендента, на программу "Бизнес-менеджмент" поступило 782 заявки. Востребована и программа "Психология" — 1522 студента подали заявки как на очную, так и на заочную формы обучения.

Среди менее востребованных программ ЛУ в этом году наиболее популярной является программа "Экология" — 245 заявок.

На втором месте по количеству поступающих — Рижский технический университет (РТУ). 2150 будущих студентов подтвердили одну из программ обучения в этом вузе в качестве приоритетной. Всего РТУ получил 11 105 заявок на обучение.

Самой популярной программой РТУ среди абитуриентов являются "Компьютерные системы" — 1331 заявка. Востребованы также программы "Информационные технологии" — 968 заявок, "Предпринимательство и менеджмент" -. 1031, "Предпринимательство и логистика" — 334 заявки. На программу "Архитектура" поступили 344 заявки, на "Строительство" — 560 заявок.

Рижский университет им. Страдиня все еще принимает заявки на учебу. К сегодняшнему утру в университет поступили 6894 заявки. Как и каждый год, наиболее востребованной программой в этом вузе является "Медицина" — 1230 заявок. Будущие студенты также проявили большой интерес к программе "Физиотерапия" — 469 заявок, "Питание" — 422 заявки, "Эрготерапия" — 299, а 298 абитуриентов подали заявки на программу "Акушерство".

Четвертым по популярности высшим учебным заведением в единой системе приема документов является Латвийский сельскохозяйственный университет, обучение в котором в качестве приоритетного выбрали 845 абитуриентов. Всего в вуз поступили 3062 заявки.

Наибольшим спросом в этом вузе пользуется программа "Ветеринарная медицина", на которую подано 330 заявок. Также востребована "Лесная наука" — 217 заявок.

Среди региональных высших учебных заведений наибольшей популярностью пользуется Даугавпилсский университет — 1500 заявок. Далее следуют Лиепайский университет — 806 заявок, Резекненская технологическая академия — 750 заявок.

В Видземскую высшую школу подано 489 заявок, в Вентспилсскую высшую школу — 381, в Банковскую высшую школу — 947 заявок, в Высшую школу экономики и культуры — 440 заявок.

Конкурс на поступление в вузы проводится в два тура. Итоги первого тура будут объявлены 16 июля, результаты второго тура — 20 июля.