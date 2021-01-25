В латвийских вузах уменьшилось количество студентов

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в этом учебном году количество студентов в латвийских вузах уменьшилось на 1,1%.

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В 2020/2021 учебном году высшее образование получают 78 500 студентов по сравнению с 79 400 студентами в предыдущем учебном году.

В этом учебном году в высшие учебные заведения Латвии поступило 28 700 студентов, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. Из них 51,6% студентов начали обучение по бакалаврским программам, 24,8% — по магистерским программам, 21,7% — по программам уровня колледжа и 1,9% — по программам докторантуры.

Среди новых студентов по-прежнему больше девушек — 16,3 тыс. или 56,7% общего числа зачисленных в вузы.

Данные также показывают, что 56,1% студентов начали обучение за свой счет, а 43,9% — за счет государства.

В этом году сократилось количество студентов, получивших предыдущее образование за границей, хотя в последние годы оно стабильно увеличивалось. Количество студентов-иностранцев уменьшилось на 26,6% по сравнению с предыдущим годом до 3700 человек. В настоящее время в Латвии обучается 10 000 иностранцев, что на 1,2% меньше, чем год назад, но почти вдвое больше, чем в 2014 году.

71,8% студентов-иностранцев получили предыдущее образование в странах за пределами ЕС, семь из десяти являются мужчинами. 56,7% этих студентов прибыло из Индии, Узбекистана и Германии. Больше всего иностранных студентов учится в Рижском университете им. Страдиньша.

Как и в предыдущие годы, более трети или 10 200 первокурсников выбрали изучение социальных наук, бизнеса и права, но в целом их доля имеет тенденцию к незначительному снижению за последние десять лет. 4500 студентов или 15,7% общего числа обучаются по программам здравоохранения и социальных наук, а в сфере инженерных наук, производства и строительства — 4200 человек или 14,7%.

Количество учебных заведений не изменилось с 2017 года — в Латвии 54 высших учебных заведения, в том числе 29 вузов и 25 колледжей.

49,4% студентов обучаются в трех крупнейших университетах Латвии — Латвийском университете, Рижском техническом университете и Рижском университете Страдиньша.

По сравнению с предыдущим учебным годом общее количество студентов уменьшилось почти на тысячу, а за последние пять лет — на 4400 или 5,3%.

В 2020/2021 учебном году 20 высших учебных заведений предлагают докторантуру в Латвии. В настоящее время насчитывается 2039 докторантов, из которых 32,9% изучают социальные науки, бизнес и право, а почти 20% изучают инженерные науки, производство и строительство.