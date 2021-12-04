В латвийской армии все больше новобранцев-женщин

Примерно 20% граждан, вступивших в этом году в Национальные вооруженные силы (НВС) — женщины. Об этом рассказал в передаче на Латвийском телевидении командир НВС Леонид Калниньш.

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Также к НВС активно присоединяются граждане, которые раньше жили за границей, а теперь вернулись в Латвию.

Всего в этом году в НВС вступили чуть меньше 500 молодых солдат, рассказывает Калниньш. В вооруженных силах более 170 специальностей, напоминает командир — от связанных с современными технологиями до медицинских должностей. Сотрудникам доступна обширная социальная поддержка, а также возможности получить образование.

Сейчас НВС требуются дополнительные силы в авиации, флоте, в сфере коммуникации и IT, а также в практических военных специальностях, связанных с оружием, говорит командир Калниньш.