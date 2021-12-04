В латвийской армии все больше новобранцев-женщин
Foto: F64

Примерно 20% граждан, вступивших в этом году в Национальные вооруженные силы (НВС) — женщины. Об этом рассказал в передаче на Латвийском телевидении командир НВС Леонид Калниньш.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Также к НВС активно присоединяются граждане, которые раньше жили за границей, а теперь вернулись в Латвию.

Всего в этом году в НВС вступили чуть меньше 500 молодых солдат, рассказывает Калниньш. В вооруженных силах более 170 специальностей, напоминает командир — от связанных с современными технологиями до медицинских должностей. Сотрудникам доступна обширная социальная поддержка, а также возможности получить образование.

Сейчас НВС требуются дополнительные силы в авиации, флоте, в сфере коммуникации и IT, а также в практических военных специальностях, связанных с оружием, говорит командир Калниньш.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Nacionālie bruņotie spēki
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt