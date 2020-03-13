В латвийской армии введены ограничения, военнослужащим из числа союзников запрещено выезжать из страны

По информации пресс-центр Министерства обороны Латвии, из-за чрезвычайной ситуации в армии отменено обучение, а военнослужащим из числа союзников, прибывшим из стран, многие из которых тяжело поражены коронавирусом, запрещено выезжать из Латвии.

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Как отметил министр обороны Артис Пабрикс, проводятся все необходимые мероприятия, чтобы ограничить распространение Covid-19 среди латвийских военнослужащих, а также военнослужащих из числа союзников по НАТО.

"Главная задача наших вооруженных сил — сохранять боеготовность, а также и в условиях чрезвычайной ситуации продолжать обеспечивать защиту государства", — заявил Пабрикс.

Начиная уже с 14 марта, в НВС Латвии и среди союзников будут прекращены все мероприятия, которые напрямую не касаются обеспечения боеготовности армии и исполнения международных договоренностей.

С 14 марта также на неопределенное время прерывается процесс обучения в батальонах и Учебном центре Земессардзе.