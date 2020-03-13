В латвийской армии введены ограничения, военнослужащим из числа союзников запрещено выезжать из страны

По информации пресс-центр Министерства обороны Латвии, из-за чрезвычайной ситуации в армии отменено обучение, а военнослужащим из числа союзников, прибывшим из стран, многие из которых тяжело поражены коронавирусом, запрещено выезжать из Латвии.
Как отметил министр обороны Артис Пабрикс, проводятся все необходимые мероприятия, чтобы ограничить распространение Covid-19 среди латвийских военнослужащих, а также военнослужащих из числа союзников по НАТО.
"Главная задача наших вооруженных сил — сохранять боеготовность, а также и в условиях чрезвычайной ситуации продолжать обеспечивать защиту государства", — заявил Пабрикс.
Начиная уже с 14 марта, в НВС Латвии и среди союзников будут прекращены все мероприятия, которые напрямую не касаются обеспечения боеготовности армии и исполнения международных договоренностей.
С 14 марта также на неопределенное время прерывается процесс обучения в батальонах и Учебном центре Земессардзе.