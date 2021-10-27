В Латвийской ассоциации врачей считают, что президент Айзсилниеце должна уйти в отставку
Foto: LETA

Президент Илзе Айзсилниеце должна уйти в отставку, считает вице-президент Латвийской ассоциации врачей (LĀB) Робертс Фурманис. Дело в заявлениях Айзсилниеце о масках и вакцинации, которые, по словам Фурманиса, являются антинаучными.

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В интервью на передаче TV3 Фурманис рассказал, что на незапланированном заседании правления LĀB выслушают мнение Айзсилниеце по поводу некоторых ее публичных заявлений, и сделают соответствующие выводы. Неприемлемо, чтобы медик отговаривал людей от вакцинации безосновательно, исходя исключительно из личного мнения, считает Фурманис.

На вопрос, должна ли Айзсилниеце продолжить руководить Латвийской ассоциацией врачей, Фурманис ответил, что, по его мнению, она должна уйти в отставку.

В начале сентября рабочая группа LĀB по профилактике Covid-19 заявила, что дистанцируется от личных заявлений президента ассоциации, опубликованных в Facebook. В рабочей группе, которой руководит Фурманис, сообщили, что впредь официальное мнение LĀB о вопросах, связанных с Covid-19, будут высказывать только представители этой группы.

Айзсилниеце призывала в Facebook отменить требование носить маски в школах, "чтобы дети и молодые люди не страдали от кислородной недостаточности во время учебы", изменить подход к тестированию на Covid-19 для детей и молодежи по примеру скандинавских стран, а также "подумать о биологической безопасности воздуха в школах и других общественных местах".

В заявлении LĀB говорится, что, согласно научно обоснованным данным, вакцинация от Covid-19 — одна из наиболее важных и эффективных мер по борьбе с пандемией, а вакцины, зарегистрированные в Латвии, безопасны и эффективны.

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