В Латвийском онкологическом центре и пансионате Stella Maris еще по одному случаю заражения Covid-19

По данным пресс-службы Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в Латвийском онкологическом центре (ЛОЦ) и в центре социального ухода и реабилитации Stella Maris заболело еще по одному сотруднику.

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По словам пресс-секретаря SPKC Илзе Араи, заболевший сотрудник ЛОЦ не является работником медперсонала и ежедневно не работает с пациентами. В свою очередь, сотрудница Stella Maris отправилась в изоляцию сразу после того, как коронавирус диагностировали у одного из клиентов этого центра соцухода. На сегодняшний день в режиме самоизоляции сейчас находятся 11 работников Stella Maris.

Напомним, что в минувшую пятницу в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) закрыты на дезинфекцию отделения эндокринологии и пульмонологии. В больничном стационаре Латвийской онкологический центр Covid-19 констатирован у двух пациентов и двух врачей.

Кроме того, 2 апреля в болдерайском центре социального ухода и реабилитации Stella Мaris коронавирусом заболела очень пожилая клиентка. По информации Передачи Panorāma на LTV, пенсионерка из Stella maris сначала болела бессимптомно, а потом была госпитализирована из-за затрудненного дыхания, и в больнице подтвердился диагноз.

Агентство LETA сообщило, что по рекомендации Министерства благосостояния на коронавирус проверили всех работников и клиентов, у которых были симптомы Covid-19, и у одного из работников тест оказался положительным.