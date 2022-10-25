В Латвийском военном музее состоится презентация двух книг на русском языке

В Латвийском военном музее 27 октября состоится презентация двух книг на русском языке, сообщили агентству LETA в Латвийском обществе по изучению оккупации.

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Одна книга называется "Преступления оккупационной армии СССР в Латвии. 1940-1991 гг.", вторая — "Промышленность Латвии до и после восстановления независимости".

В мероприятии примут участие министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные"), автор книг Янис Риекстиньш, эксперты, участвовавшие в конференции "Латвийская промышленность до и после восстановления независимости".

Обе книги можно получить бесплатно.