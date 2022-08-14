В латвийскую армию планируют призывать и людей с двойным гражданством

В Министерстве обороны агентству ЛЕТА сообщили, что в Службу государственной обороны (СГО) планируется призывать и граждан Латвии с двойным гражданством.

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Закон о гражданстве гласит, что гражданин Латвии, получивший гражданство другого государства-члена ЕС или государства-члена Европейской ассоциации свободной торговли, гражданство другого государства-члена НАТО, Австралии, Бразилии или Новой Зеландии, сохраняет свое латвийское гражданство.

Точно так же гражданин Латвии, получивший гражданство страны, с которой Латвия заключила договор о признании двойного гражданства, сохраняет свое гражданство. Гражданство сохраняется и в том случае, если лицо автоматически приобрело гражданство другой страны в результате брака или усыновления.

По мнению министерства, обязанности гражданина должны быть одинаковыми для всех граждан, соответственно, двойное гражданство само по себе не избавит от службы в армии.

При этом предусмотрено исключение, то есть в СГО не будут призываться граждане с двойным гражданством, прошедшие военную службу за границей или прошедшие альтернативную службу.

С учетом того, что СГО будет проводиться на латышском языке и не отрицая наличие лиц с двойным гражданством без знания латышского языка, министерство заявило, что пригодность каждого потенциального призывника будет тщательно оцениваться.

Министерство также заявило, что с учетом планов граждан в области образования, личного роста и профессиональной карьеры, экономических или семейных жизненных проблем предусмотрен механизм отсрочки призыва, но не позднее чем до достижения лицом 26-летнего возраста.

СГО включает в себя три разных вида военной службы – службу в частях Нацональных вооруженных сил, в Земессардзе и специальную военную подготовку студентов вузов, а также альтернативную службу.