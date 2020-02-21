В Латвию для проверки реформы школ нацменьшинств прибыла экспертная комиссия Совета Европы

В пятницу, 21 февраля, состоялся визит в Латвию делегации Венецианской комиссии, которой предстоит дать оценку реформе школ национальных меньшинств. В Риге делегация, в частности, провела встречи в Сейме, представителями негосударственных организаций и с депутатами парламентской фракции "Согласия". Об этом DELFI сообщили в партии.

Венецианская комиссия — экспертный орган Совета Европы, дающий рекомендации по вопросам конституционного права. Была создана в 1990 году. Основная форма работы — анализ законов и законопроектов государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права, в том числе стандарты выборов, права меньшинств и др.

Отчет Венецианской комиссии может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия той страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей СЕ. Заключения комиссии широко используются ПАСЕ как отражение "европейских стандартов" в области демократии.