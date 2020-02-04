В Латвию доставили немецкие реагенты для выявления коронавируса

В минувшую пятницу Латвия получила от Германии 50 реагентов для выявления нового коронавируса, а еще 100 доставят в Латвию на этой неделе. Об этом изданию Latvijas Avīze рассказал главный специалист лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Сергей Никишин.

По его словам, коронавирус можно выявить в течение пяти часов из образцов жидкости, взятых из носа и глотки пациента. В лаборатории работают опытные специалисты, которые в зимний сезон занимаются в первую очередь тестированием вируса гриппа и обычного коронавируса, который вызывает острые респираторные заболевания.

"Если будет нужно большее число реагентов, мы оперативно совершим закупку", — объяснил специалист.

До поступления реагентов у Латвии был договор с лабораториями в Нидерландах и Швеции — о распознании незнакомых вирусов и о лабораторных исследованиях в случаях опасных инфекций.