В Латвию доставлены первые 1400 вакцин от оспы обезьян
Foto: DELFI

Латвия получила первые 1400 доз вакцины от оспы обезьян, которые будут доступны для вакцинации людей из групп риска, сообщил агентству LETA руководитель отдела коммуникации Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс.

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Вакцинацию от оспы обезьян не планируется проводить в обширных масштабах. Согласно рекомендациям Государственного совета по иммунизации, вакцины будут предложены группам риска — контактным лицам инфицировавшихся оспой обезьян и медицинскому персоналу, в том числе работникам лабораторий.

Прививки можно будет сделать в клинических университетских и региональных больницах. Вакцины закуплены в рамках единой закупки Европейской комиссии.

В Латвии к настоящему времени подтверждено четыре случая оспы обезьян. Центр профилактики и контроля заболеваний установил, что все случаи связаны с заражением за рубежом, местного распространения инфекции не выявлено.

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