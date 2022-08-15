В Латвию доставлены первые 1400 вакцин от оспы обезьян

Латвия получила первые 1400 доз вакцины от оспы обезьян, которые будут доступны для вакцинации людей из групп риска, сообщил агентству LETA руководитель отдела коммуникации Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вакцинацию от оспы обезьян не планируется проводить в обширных масштабах. Согласно рекомендациям Государственного совета по иммунизации, вакцины будут предложены группам риска — контактным лицам инфицировавшихся оспой обезьян и медицинскому персоналу, в том числе работникам лабораторий.

Прививки можно будет сделать в клинических университетских и региональных больницах. Вакцины закуплены в рамках единой закупки Европейской комиссии.

В Латвии к настоящему времени подтверждено четыре случая оспы обезьян. Центр профилактики и контроля заболеваний установил, что все случаи связаны с заражением за рубежом, местного распространения инфекции не выявлено.