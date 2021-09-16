В Латвию из Беларуси пропустили семь человек: они могут быть афганскими мигрантами

В среду, 15 сентября, латвийские пограничники позволили пересечь границу Латвии с Беларусью семи людям, среди которых было пять детей, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной службе.

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В среду 28 человек пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Эти попытки были предотвращены.

С 10 августа в общей сложности 1194 людям не позволили пересечь государственную границу.

В минувшие сутки за незаконное пересечение границы Латвии задержаны мужчина, женщина и пятеро детей. Исходя из гуманных соображений, этим людям не запретили пересекать государственную границу.

Задержанные утверждают, что они являются гражданами Афганистана, однако латвийские власти еще это проверят.

На данный момент соискателей убежища поселили в центре для размещения задержанных иностранцев.

С момента введения чрезвычайного положения 32 людям позволили пересечь границу Латвии и Беларуси. В целом в этом году задержано 384 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Правительство, принимая во внимание количество выявленных случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и их стремительный прирост, ранее приняло решение об объявлении чрезвычайного положения с 11 августа по 10 ноября в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.

Чиновники указали, что усилия правящего в Беларуси режима Александра Лукашенко по направлению жителей третьих стран в Латвию, Литву и Польшу можно расценивать как проявления гибридной войны или гибридной угрозы.