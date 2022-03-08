В Латвию прибудут генсек НАТО, премьер-министры Канады и Испании

В Латвию сегодня прибудут генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Как сообщили в Государственной канцелярии, у премьер-министра Кришьяниса Кариньша предусмотрены двусторонние встречи с Трюдо, Санчесом и Столтенбергом, на которых будет обсуждаться актуальная ситуация в области безопасности в Европе в связи с вторжением России на территорию Украины.

Также состоится отдельная встреча премьер-министров стран Балтии с канадским премьером, в которой глава правительства Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните будут участвовать в формате видеоконференции.

Кариньш, президент Эгил Левитс, Трюдо, Санчес и Столтенберг посетят Адажскую военную базу, где с 2017 года под руководством Канады дислоцирована боевая группа расширенного присутствия НАТО. Ранее Канада и Испания объявили, что направят дополнительные силы в Латвию.