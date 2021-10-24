В Латвию прибыл новый посол России Михаил Ванин
Foto: LETA

На этой неделе в Латвию прибыл новый посол России Михаил Ванин, который был назначен на эту должность в конце сентября указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

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Как отмечают в российском посольстве, Ванин "настроен на активную работу по развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех областях", в которых латвийские соседи будут к этому готовы.

Как уже ранее писал портал Delfi, Михаил Ванин родился 1 августа 1960 года.C 2004 по 2009 год Ванин был дипломатическим представителем России в Словении. С 2012 по 2018 годы занимал должность посла РФ в Дании.

Прежде российское дипломатическое представительство в Латвии возглавлял Евгений Лукьянов (с 2016 по 2021 годы). В марте Лукъянов был назначен послом РФ в Беларуси.

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