4 января в Латвию прибыла вторая партия вакцин от Covid-19 производства BioNTech/Pfizer, сообщила в своем Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Партия состоит из 13 650 доз. Часть вакцин останется в Донорском центре, часть отправится в Рижскую восточную клиническую университетскую больницу, часть в Клиническую университетскую больницу им. Страдиня, сообщила министр.

Otrā Pfizer vakcīnu piegade ir klāt. 3 kastes ar 13650 devām. Daļa noglabāta @AsinsDonori, daļa uz @Aslimnica un @Stradina_slimn. pic.twitter.com/knczLHIKqh — Ilze Viņķele (@Vinkele) January 4, 2021

Предыдущая партия вакцин составила 9750 доз, которых достаточно для вакцинации 4875 работников сферы здравоохранения. Всего Латвия у производителя BioNTech/Pfizer планирует приобрести 97 500 доз вакцин.