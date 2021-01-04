В Латвию прибыла вторая партия вакцин от Covid-19
Foto: LETA

4 января в Латвию прибыла вторая партия вакцин от Covid-19 производства BioNTech/Pfizer, сообщила в своем Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

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Партия состоит из 13 650 доз. Часть вакцин останется в Донорском центре, часть отправится в Рижскую восточную клиническую университетскую больницу, часть в Клиническую университетскую больницу им. Страдиня, сообщила министр.

Предыдущая партия вакцин составила 9750 доз, которых достаточно для вакцинации 4875 работников сферы здравоохранения. Всего Латвия у производителя BioNTech/Pfizer планирует приобрести 97 500 доз вакцин.

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Коронавирус Илзе Винькеле
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