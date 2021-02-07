В Латвию прибыли первые 7200 доз вакцины AstraZeneca
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В ночь на воскресенье, 7 февраля, в Латвию прибыла первая партия вакцины от Covid-19, произведенная AstraZeneca. Как сообщили Delfi в Национальной службе здравоохранения, получено 7200 доз.

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Следующая партия — 9600 доз вакцины — поступит 13 февраля. Затем, через неделю, Латвия получит уже 22 621 дозу, а 3 марта — 32 896 доз.

В конце января глава Минздрава Даниэль Павлютс признал, что на всех медиков страны еще не хватит вакцины, чтобы привить их от Covid-19. Изначально планировалось осуществить вакцинацию 30 тысяч работников медучреждений, однако, согласно графику поставок вакцин, в январе оказалось доступно лишь 35 200 доз. Учитывая, что процесс прививки состоит из двух этапов, процедура была доступна для 17 тысяч медиков.

Как пояснил глава Минздрава, он надеется на "поставку большого количества вакцины от Astra Zeneca".

В общей сложности на сегодняшний день в Латвию поставлены 41 025 доз вакцины от Covid-19 — 30 225 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, 3600 доз вакцины производства Moderna Biotech Spain, S.L. и 7200 доз вакцины производства AstraZeneca.

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