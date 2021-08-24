В Латвию прибыли первые семьи афганцев, спасающихся от "Талибана"
Foto: F64

В Латвию прибыли первые два гражданина Афганистана, которые до прихода к власти движения "Талибан" сотрудничали с Западом. Вместе с ними приехали их семьи, заявил в эфире LTV министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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После вывода войск США из Афганистана исламистская группировка "Талибан" стремительно взяла территорию страны под контроль. Это поставило под угрозу жизнь афганцев, которые ранее сотрудничали с представителями западных стран — технического персонала, переводчиков и т.д. Этим людям предоставляется возможность получить убежище в странах Европы или США.

Ринкевич заявил, что Латвия концентрируется на помощи тем афганцам, которые сотрудничали с латвийскими военными, когда представители Национальных вооруженных сил участвовали в миссии НАТО в Афганистане. Двое граждан Афганистана с семьями уже прибыли в Латвию, еще с несколькими есть "позитивный контакт", и есть надежда "вытащить их из страны".

При этом Латвия не будет пускать в страну беженцев, которые пытаются преодолеть границу с Беларусью. По словам Ринкевича, это должно стать сигналом для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов: они не смогут попасть в Европу таким путем. Кроме того, нельзя свободно принимать мигрантов, так как никто не может гарантировать, что среди них нет представителей террористических организаций.

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Афганистан Талибан Эдгар Ринкевич
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