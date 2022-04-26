В Латвию прибыли военные Королевских вооруженных сил Дании

Сегодня, 26 апреля, в Латвию прибыли первые солдаты 1-й бригады Королевских вооруженных сил Дании, продемонстрировав решимость Дании внести свой вклад в защиту восточного фланга НАТО.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Дания является надежным союзником Латвии, который не раз подтвердил свою готовность укреплять безопасность нашего региона. В Латвию были отправлены еще 750 солдат Королевских вооруженных сил в дополнение к нынешнему участию в штабе "Север" многонациональной дивизии НАТО. Присутствие датских военных в Латвии и их участие в общих военных учениях с нашими солдатами и военнослужащими стран-союзников будет способствовать оперативной совместимости вооруженных сил альянса, готовности совместно реагировать на любые вызовы безопасности и позволит латвийцам чувствовать себя в большей безопасности", — заявил министр обороны Артис Пабрикс.

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии разместят датских военных на базе в Адажи. Датчане будут включены в состав пехотной, механизированной бригады. Во время пребывания в Латвии датские военные будут участвовать в совместных тренировках и учениях с НВС и подразделениями других стран.

Датские военные и техника, в том числе бронетехника, продолжат прибывать в Латвию до начала мая.

Датский парламент принял решение об отправке в Латвию 1000 военных 21 апреля в ответ на российское вторжение в Украину.

Датчане и ранее выполняли служебные обязанности на базе в Адажи в качестве участников штаба "Север". Штаб НАТО был основан в марте 2019 года с целью улучшения обороны стран Балтии и укрепления коллективного сдерживания и обороны НАТО путем предоставления элемента командного управления в регионе.

Жителям на заметку:

В последующие дни военная и вспомогательная техника Королевских вооруженных сил Дании, а также сами военные, будут дислоцированы в несколько пунктов назначения по всей Латвии.

Это значит, что до начала мая по главным и региональным дорогам в организованном порядке будет перемещаться колонна датской военной техники. Колонну можно будет увидеть в населенных местах, в том числе в Риге. Военную технику будут сопровождать Военная полиция, Госполиция или Центр координации перемещения. В некоторых населенных пунктах, в том числе в Риге, на перекрестках будут стоять латвийские или датские военные в форме, которые будут показывать направление колоннам военной техники, однако движение автотранспорта никак ограничено не будет. НВС призывают латвийцев отнестись к перемещению военных сил стран-союзников с пониманием.