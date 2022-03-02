В Латвию прибыло уже 760 украинских беженцев

По данным Государственной пограничной охраны, с 24 февраля по 2 марта через внешние границы в Латвию прибыло 760 граждан Украины, сообщил сегодня парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества парламентский секретарь Министерства внутренних дел Мартиньш Штейнс.

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В страну больше всего прибыло женщин и детей, так как мужчин призывного возраста 18-60 лет не выпускают с Украины.

В настоящее время три человека подали прошение о предоставлении убежища, было выдано 53 визы. Люди размещены с помощью государственных учреждений или у родственников, друзей и волонтеров.

Самоуправления в настоящее время могут принять 6 593 беженца и обеспечить продовольствием 5 020 беженцев, а Латвийское общество самаритян может принять 50 человек и обеспечить питанием 30 человек.