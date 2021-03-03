В Латвию вернется морозная погода со снегом

Во второй половине этой недели и в первой половине следующей в Латвии ожидаются самые большие морозы в этом месяце, будет и снег, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

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В четверг Латвию с севера пересечет холодный атмосферный фронт, ожидаются кратковременные осадки, температура воздуха ночью и днем составит -2..+3 градуса.

В пятницу во многих местах ожидается кратковременный снег. Под влиянием циклона в субботу значительно усилится западный ветер, в воскресенье также ожидается порывистый ветер, во многих районах будут осадки, а в начале следующей недели местами пойдет снег.

Самая низкая температура воздуха, вероятно, будет в первой половине следующей недели. В некоторые ночи при безветрии и ясном небе столбик термометра в Видземе и Латгале может опуститься ниже -10 градусов, на территориях со снегом - и ниже -15 градусов.

Температура воздуха на большей части территории страны на предстоящей неделе составит от +5 до -10 градусов.

В середине месяца стремительного потепления не ожидается, по ночам температура воздуха будет опускаться ниже нуля. С увеличением активности циклонов в марте может выпасть больше осадков, чем обычно.