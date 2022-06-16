В Латвию вернутся пять российских телеканалов

Административный районный суд решил приостановить часть решения Национального совета электронных СМИ (NEPLP), которая запрещала распространять в Латвии развлекательные телевизионные программы THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music. Об этом агентству LETA сообщили в суде.

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Районный суд отменил решение административного суда от 29 апреля 2022 года, который удовлетворил временную просьбу о защите от Global Media и приостановил действие решения NEPLP, запретившее в Латвии работу каналов ТНТ-Comedy, ТНТ 4 International, "Пятница", KHL TV channel и TNT Music.

Директор NEPLP Иварс Аболиньш подтвердил, что суд решил вернуть пять развлекательных телевизионных каналов, но в то же время отменил "абсурдную аргументацию суда первой инстанции".

Решение суда окончательное и не может быть оспорено, оно вступает в силу в момент принятия.

Уже сообщалось, что решение о блокировке развлекательных каналов NEPLP принял в начале марта, так как некое предприятие, связанное с Gazprom Media Holding находится в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Позже административный районный суд принял решение временно вернуть в латвийское информационное пространство российские телеканалы "ТНТ — Комеди", TNT4 International, "Пятница", KHL TV Channel и TNT Music — так как NEPLP не хватает аргументации об угрозе каналов нацбезопасности.

Тогда председатель совета NEPLP Иварс Аболиньш заявил, что совет оспорит решение суда.

"По мнению суда, тот факт, что в информационном пространстве Латвии работают программы, прямо или косвенно принадлежащие "Газпромбанку", не угрожает информационному пространству и не противоречит правилам OFAC. Суд не осознает серьезность и обоснованность решения заблокировать каналы", — заявил Аболиньш.