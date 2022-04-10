В Латвию запретили въехать 152 российским и белорусским грузовикам
Foto: F64

До утра воскресенья работники Таможенного управления Государственной службы доходов (СГД) запретили въезд в Латвию 152 грузовым автомашинам с российскими и белорусскими номерами, сообщил агентству LETA представитель СГД Андрей Вайварс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ответ на вторжение России в Украину российским и белорусским грузоперевозчикам с субботы запрещено пересекать границу Европейского Союза.

Санкции ЕС также предусматривают определенные исключительные случаи, когда грузовики могут пересекать границу ЕС, но Вайварс отметил, что информация о таких случаях еще не обобщена.

Вайварс добавил, что водители, которым в субботу запретили въезд в Латвию, еще не были проинформированы об этом запрете ЕС. С другой стороны, по имеющимся у СГД неофициальным данным, эта информация распространилась уже в воскресенье, и большинство водителей больше не пытаются пересечь границу.

Как уже сообщалось, ЕС принял новые санкции против России и Беларуси которые запрещают автотранспортным компаниям этих стран перевозить грузы в ЕС, а также запрещают доступ в порты судам под российским флагом.

Грузовые автоперевозки в пределах ЕС, в том числе транзитные, запрещены для любой автотранспортной компании, зарегистрированной в России и Беларуси. Кроме того, санкции налагают ограничения на импорт некоторых товаров, экспортируемых в Россию или происходящих из России, включая уголь и другие виды твердого ископаемого топлива.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara