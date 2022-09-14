В лесах появились боровики: ежегодная выставка грибов в Музее природы может состояться

Хотя ежегодную выставку в грибов в Музее природы в этом году пришлось отменить из-за нехватки урожая, надежды провести ее в конце сентября еще не потеряны. Кроме того, в последние дни есть хорошие признаки того, что начали расти боровики, заявила в беседе с LSM.lv музейный эксперт и глава Общества микологов Диана Мейере. В свою очередь, заведующая Отделом ботаники Музея природы, миколог Инита Даниеле призналась, что за почти 40 лет работы в музее отмену выставки она пережила лишь дважды.

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Мейере пояснила, что для организации грибной выставки потребуется около 200 видов грибов; в другие годы обычно бывает около 250 видов. Для удовольствия посетителей нужны еще и грибы со шляпками, а в последние дни появились признаки того, что боровики начали расти, так что не исключено, что выставка еще может пройти с 28 сентября по 2 октября, однако это зависит от ситуации в лесах.

Как заявила специалист, в минувшую пятницу при объявлении об отмене выставки на этой неделе была мысль, что на выходных грибов станет больше, но этого не произошло.

В свою очередь, заведующая Отделом ботаники Музея природы, миколог Инита Даниеле сказала, что она работает в музее почти 40 лет, и за эти годы она пережила два случая, когда выставку пришлось отменить из-за недостаточного ассортимента грибов. В один год выставка закончилась через два дня, потому что, когда наступили морозы, грибы замерзли, а обменивать выставленные экспонаты было не на что.

Между тем, в этом году, как призналась Даниеле, ей удалось собрать около 20-30 видов, что сегодня мало для выставки.

Говоря о сигналах, полученных в связи с ростом боровиков, она призналась, что такие новости со стороны Курземе есть, но не всегда можно верить тому, что видишь в социальных сетях. Например, на днях участник группы грибников в Facebook опубликовал фото грибов прошлых лет и выдал их за урожай, собранный в этом году.

Неизвестно, приведет ли нехватка грибов к тому, что в следующем году урожай существенно увеличится. Мейере высказал мнение, что любому организму нужен отдых, и, возможно, сентябрьские дожди помогут восстановить грибницу, и в следующем году можно будет надеяться на более богатый урожай грибов.

В свою очередь, Даниеле отметила, что для грибов не существует наблюдаемого цикла урожая, то есть бывает, что два года подряд мало грибов, а затем в течение трех лет их много.Все зависит от погоды, заявила миколог, добавив, что, возможно, грибы были «удивлены» жарким августом, когда жара не отступала даже в последние дни месяца.

Специалист отметила, что не помнит такого жаркого конца августа в другие годы.

То, что этот год был действительно необычно жарким по сравнению с предыдущими годами, подтверждают и данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии - этот август в Латвии был вторым самым жарким в истории наблюдений, еще жарче он был только в 1939 году.