В лесах Рижского самоуправления нельзя рубить елки к Рождеству
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Рубить рождественские елочки в лесах Rīgas meži запрещено, сообщила агентству LETA представитель предприятия Элизабете Рония Дреймане.

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В рижских лесах мало елей, их удельный вес не превышает 10%, и в основном они посажены руками человека.

Если бы в рижских лесах было разрешено рубить елки, то уже через два года маленьких елочек в них не осталось бы совсем, подчеркнула Дреймане.

В декабре и январе инспекторы и лесники Rīgas meži будут внимательно следить за всеми лесами, принадлежащими Рижскому самоуправлению. Многие посадки молодых деревьев оборудованы камерами видеонаблюдения, чтобы предотвратить кражи.

Жителям предлагается прогуляться и провести время в лесу. Однако, при желании срубить елку к празднику, необходимо выяснить, кому принадлежит конкретный лес, и согласовать вырубку елок с его владельцем.

Компания рекомендует скачать приложение Latvijas valsts meži "LVM GEO Mobile", где с помощью различных карт можно спланировать маршрут поиска елок, а также убедиться, что вырубка елки не планируется в частном лесу или на территории, находящейся в ведении Рижского и других самоуправлений.

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LETA

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LETA

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