В Лиелварде частично затонул пришвартованный в Даугаве кораблик
Foto: DELFI Aculiecinieks

В понедельник, 13 марта, частично затонул в Даугаве пришвартованный в Лиелварде кораблик Līgo, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3. Об этом пишет агентство LETA.

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Принадлежащий частному лицу кораблик длиной в 21 метр и шириной в четыре метра начал тонуть из-за того, что его корпус не выдержал давления льда и сломался.

Владелица судна отказалась давать комментарии журналистом, однако на месте происшествия работали приглашенные ею специалисты и оценивали, есть ли риски заражения окружающей среды. Муниципалитет также привлечен к процессу.

Как сообщает программа, это не первый раз, когда конкретное судно вызывает проблемы. После происшествия спасатели установили абсорбирующие боны на участке длиной в 72 метра.

Неизвестно, какие продукты и в каком количестве могли вытечь из судна.

Владелица кораблика заявила, что делается все возможное, чтобы Līgo как можно скорее вытащили из воды.

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