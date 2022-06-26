В Лиелварде развернута батарея ЗРК NASAMS из Испании

26 июня в связи с необходимостью укрепления обороноспособности Балтийского региона на базе Воздушных сил Национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде была развернута поставленная Испанией батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS класса "земля-воздух". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Вместе с союзниками по НАТО мы начинаем формировать в Латвии бригаду международных сил. Еще до Мадридского саммита было ясно, что наши союзники готовы ответить на сегодняшние вызовы безопасности в Балтийском регионе. Развертывание современных систем противовоздушной обороны в Латвии благодаря решимости правительства Испании является четким подтверждением того, что наша оборона и безопасность отвечают интересам всего альянса, — сказал министр обороны Артис Пабрикс.

Вместе с зенитно-ракетной батареей (ЗРК) в Латвию прибыли также 85 солдат вооруженных сил Испании, которые присоединились к примерно 500 испанским солдатам, уже находящихся в странах Балтии.

Батарея норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS представляет собой систему ПВО средней дальности с радиусом действия до 100 километров, в состав которой входят ракеты, РЛС и командный состав, а также обслуживающий персонал в подразделениях по 100 человек.

Foto: Aizsardzības ministrija

Испания является одним из десяти членов Расширенной боевой группы НАТО в Латвии. Боевую группу в настоящее время возглавляет Канада. Грууппа объединяет около 1700 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, проходящих службу в Латвии на ротационной основе.

Как сообщалось, в начале марта премьер-министр Испании Педро Санчес заявил во время своего визита в Латвию, что Испания решила направить в Латвию дополнительные войска, тем самым послав четкий сигнал России о единстве НАТО.

30 мая министр обороны Пабрикс в телефонном разговоре с министром обороны Испании Маргаритой Роблес Фернандес обсудил поставку в Латвию зенитно-ракетных батарей NASAMS для укрепления национальной обороны.