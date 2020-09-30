В Лиепае Covid-19 заболел жилец социального дома, введен карантин

В Лиепае Covid-19 заболел жилец социального дома на ул. Кулдигас, 19, поэтому на первом этаже дома введен карантин, сообщила специалист Лиепайской думы по общественным отношениям Зита Лаздане.

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12 жильцов социального дома будут находиться на карантине в доме, а шесть работников — по своему месту жительства. Все эти люди сдадут тесты на Covid-19, добавила она.

Во время карантина этим людям будет обеспечено трехразовое питание, дом будет охранять полиция.

Сегодня было также созвано заседание комиссии по гражданской обороне для обсуждения дальнейших действий по ограничению Covid-19 в Лиепае. Комиссия рекомендовала всем муниципальным учреждениям работать удаленно и не посещать города с очагами вируса, например, Даугавпилс и Лиепаю.

Учащимся спортивной школы, особенно членам хоккейной команды U-13, которые недавно участвовали в соревнованиях в Даугавпилсе, рекомендовано соблюдать самоизоляцию до следующих распоряжений Центра профилактики и контроля заболеваний.