В Лиепае демонтирован памятный камень генералу Дедаеву

В среду в Лиепае демонтирован памятный камень генералу Николаю Дедаеву на пересечении бульвара 14 ноября и улицы Гризупес, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью и маркетингу Лиепайского самоуправления Зита Лаздане.

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Также была приведена в порядок территория возле бывших фортов.

Ранее сообщалось, что в этом месяце завершились процедуры ценовых опросов на демонтаж прославляющих советскую оккупацию памятников в Лиепае.

Принятым этим летом постановлением Кабинета министров "Список прославляющих советский и нацистский режимы объектов, подлежащих демонтажу на территории Латвийской Республики" предусмотрено, что в Лиепае демонтажу подлежат три объекта: памятник защитникам Лиепаи на ул. Яуна остмала, 9, памятный камень Дедаеву на ул. Гризупес, 37, и табличка на бульваре 14 ноября, 40А.

Созданная в самоуправлении рабочая группа располагает информацией еще о 20 объектах в Лиепае, связанных с событиями Второй мировой войны. При осмотре был сделан вывод, что в нескольких местах плиты и объекты уже демонтированы, в отношении еще некоторых собственники зданий выразили желание демонтировать их. В соответствии с законодательством депутаты должны принять решение о демонтаже некоторых из этих объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, на заседании думы.

Порядок проведения демонтажа определяет закон "О запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики".

Созданная в соответствии с правилами рабочая группа первоначально провела оценку объектов, выяснив время их создания, цель установки и идеологический посыл. В ходе консультаций с Музеем оккупации и Управлением национального культурного наследия выяснилось, что часть памятника защитникам Лиепаи с бронзовой скульптурой, а также металлический барельеф памятника в Зеленой роще на ул. Гризупес, 37 представляют художественную ценность, поэтому должны быть переданы на хранение в Музей оккупации.

Поскольку два из подлежащих демонтажу объектов представляют собой культурно-историческую ценность, перед их сносом было проведено необходимое трехмерное лазерное сканирование. Для дальнейшего процесса сноса памятников применяется процедура, предусмотренная нормативными актами строительной отрасли.

Так как в распоряжении Лиепайского самоуправления нет необходимого оборудования для демонтажа памятников и самоуправление не выполняет проектные работы, на выполнение этих работ были объявлены ценовые опросы, и в настоящее время оцениваются поступившие предложения, после чего будет выбрано предприятие, которое осуществит снос памятников по ул. Яуна остмала, 9 и бульв. 14 ноября, 40А.