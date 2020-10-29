В Лиепае для уменьшения распространения Covid-19 будут проводить рейды в общественных местах
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В Лиепае для уменьшения распространения Covid-19 муниципальная полиция в сотрудничестве с Госполицией будет проводить рейды в общественных местах, сообщил на Rietumu radio председатель Лиепайской думы Янис Вилнитис.

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В пятницу, 30 октября, планируется организовать рейды в общественном транспорте, а на следующей неделе начнутся рейды в местах торговли. Вилнитис отметил, что главная цель рейдов — привлечь внимание людей и объяснить необходимость соблюдения требований для ограничения заболеваемости.

"Если мы столкнемся с такой наглостью и агрессивностью, о которой мы слышали в последние дни, когда двое мужчин в общественном транспорте ударили контролера по лицу, муниципальная полиция будет действовать жестко. Но начинать с наказаний не нужно — надо предупреждать, делать замечания, помогать. Люди, которые этого не понимают, составляют меньшую часть, и я могу только похвалить лиепайчан и наше общество за то, что большинство людей действительно относятся очень ответственно", — сказал мэр Лиепаи.

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