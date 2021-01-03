В Лиепае и Екабпилсе во время комендантского часа не будет курсировать общественный транспорт
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Сегодня вечером в Лиепае и Екабпилсе во время комендантского часа, с 22.00 до 05.00, не будет курсировать общественный транспорт.

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В Лиепае, например, рейсы, отходящие в 21:55 с конечных пунктов, еще будут выполнены, а начиная с 22:00 — уже нет. Решение о работе общественного транспорта во время комендантского часа 8 и 9 января будет принято позже.

Тем временем в Екабпилсе сегодня вечером отменены рейсы 3-го автобуса от станции в 21:15 и из Зиланы в 21:35. Также сегодня вечером и в понедельник утром отменены десять рейсов 5-го автобуса.

Ранее министр сообщения Талис Линкайтс сообщил, что общественный транспорт может курсировать и во время комендантского часа, чтобы люди могли добраться на работу и домой.

Также разрешено пользоваться услугами такси для того, чтобы доехать до работы или вернуться с работы домой, поехать в круглосуточную аптеку, медучреждение, ветеринарную клинику или вернуться из этих мест домой. В такси может находиться только один пассажир или пассажир с несовершеннолетним ребенком или человеком, которому требуется ассистент.

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Талис Линкайтс Екабпилс
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