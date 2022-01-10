В Лиепае из-за болезни водителей две недели не будут курсировать автобусы по одному из маршрутов

В связи с тем, что многие водители автобусов АО Liepājas autobusu parks находятся на больничных, планируется, что с 11 по 23 января в городе не будут курсировать автобусы по одному из маршрутов, сообщили агентству LETA на предприятии.

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Автобусы 1-го временно закрывающегося маршрута курсируют по маршруту "Улица Пулквежа Бриежа-улица Лауку". Пассажиров призывают пользоваться альтернативными маршрутами N 3 (улица Мирдзы Кемпе-улица Пулквежа Бриежа) и N 6 (улица Мирдза Кемпе-Больница).

Liepājas autobusu parks напоминает, что пассажиры общественного транспорта могут пользовать планировщиком маршрутов на сайте www.liepajastransports.lv. Также на сайте в разделе объявлений регулярно размещается информация об отмененных и возобновленных рейсах.

Как уже сообщало агентство LETA, с середины ноября прошлого года Liepājas autobusu parks сталкивается с проблемой дефицита водителей, что сказывается на регулярности движения общественного транспорта.