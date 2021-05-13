В Лиепае на 15 мест в городской думе на выборах будут претендовать 115 кандидатов

На предстоящих в июне муниципальных выборах в Лиепае на 15 депутатских мандатов будут претендовать 115 кандидатов — более семи на одно место, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

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На выборы в Лиепае подано семь списков. Лидером списка Лиепайской партии, которая получила больше всего голосов на выборах в 2017 году, является заместитель председателя Лиепайской думы Гунар Ансиньш. Под третьим номером в этом списке баллотируется бывший многолетний мэр города Улдис Сескс.

Лидером списка находящегося у власти в Лиепае Латвийского объединения регионов является нынешний мэр города Янис Вилнитис.

Список Национального объединения возглавляет член правления ГООО "Лиепайский симфонический оркестр" Улдис Липскис, список "Согласия" — помощник депутата Сейма Индулис Янковскис, Новой консервативной партии — депутат Сейма Улдис Будрикис.

В выборах будет участвовать также объединенный список "Движения "За!"", "Нового Единства" и "Прогрессивных", который возглавляет парламентский секретарь Министерства охраны среды и регионального развития Даце Блуке.

Также на места в думе будет претендовать объединение "Жители", список которого возглавляет представитель FTS Baltic"Томс Андерсонс.