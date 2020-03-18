В Лиепае начнет работу палатка приема анализов на коронавирус

В Лиепае 19 марта откроется палатка приема анализов на коронавирус COVID-19. Она будет расположена на стадионе “Олимпия”, алея Звейниеку 2/4, сообщает LETA.

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Чтобы сдать анализ на COVID-19, надо позвонить по номеру 8303. Сдать анализ бесплатно могут только те, кто в последние 14 дней вернулся из-за границы и у кого появились симптомы коронавируса - температура, сухой кашель, воспаленное горло. Это относится и к тем людям, которые контактировали с больными коронавирусом в Латвии.

Для тех, кто хочет сдать анализы ради спокойствия, должны позвонить по номеру 20 030 006 или 67 334 433 и записаться на платные анализы. Ранее глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле говорила, что анализы лучше сдавать, когда уже два дня держатся симптомы. Сдача анализов слишком рано может дать ложноотрицательный результат.

Все пациенты должны с собой иметь удостоверение личности. Анализы будет собирать Centrālā laboratorija.