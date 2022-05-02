В Лиепае построят еще одну котельную: повышение тарифов и рост долгов неизбежны

Осознавая нынешний кризис в энергетическом секторе, компания Liepājas enerģija решила направить полученную в прошлом году прибыль в размере 1,393 миллиона евро на строительство новой котельной на биомассе.

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Как отмечает LSM.lv, учитывая резкий рост цен на природный газ, а также фактор вторжения России в Украину, это окажет значительное влияние на цены на энергоносители и, вероятно, повлияет на их доступность в будущем.

Точных цифр на данный момент никто не называет, но ситуация с природным газом и стремительно растущая цена на щепу неминуемо повлияют на конечную цену. Компания Liepājas enerģija уже прогнозирует рост числа должников за отопление.

"В целом, ситуация складывается трагичная", — так эмоционально выразил свою оценку происходящим процессам председатель правления компании Liepājas enerģija Янис Янсонс. До следующего отопительного сезона ситуация на мировом энергетическом рынке будет только ухудшаться. Рост цен на щепу также впечатляет и достигает 100% по сравнению с закупками прошлого года.

Янсонс говорит, что по словам регулятора, новый тариф станет ясен не раньше осени.

"Мы все понимаем, что эта зима будет непростой. Во-первых, нужно обеспечить тепло и, конечно же, важно, каким будет тариф. Две вещи, газ и щепа. Мы не можем повлиять на затраты, все определяется рынком", — указал глава правления Liepājas enerģija.

"В настоящее время у нас на топливо приходится 25% природного газа и 75% — щепа. Чтобы уменьшить эту долю, было принято важное решение — построить еще одну котельную на щепе на улице Слимницас, 2. Это обеспечило бы теплом Лиепайскую региональную больницу и переключило бы действующие котельные", — сообщил Янсонс.

Компания осознает, что в настоящее время существуют трудности в строительной отрасли и с доступностью сырья. В то же время Liepājas enerģija готовится подать проектную заявку на поддержку Европейского Союза. Реализация проекта может начаться уже во второй половине года.

"О финансах пока сложно судить, наш довоенный прогноз составлял 2,8 миллиона евро. Учитывая текущую ситуацию, мы думаем, что эта сумма будет больше", — резюмировал Янис Янсонс.

В Лиепае централизованное отопление является основным видом теплоснабжения города, оно обеспечивает теплом 1133 здания: 628 многоквартирных домов, 235 частных домов, 162 коммерческих объекта, а также 108 государственных и муниципальных объектов.

Мэр Лиепаи Гунарс Ансиньш подчеркнул, что в прошлом были приняты стратегически важные решения, которые позволили городу значительно улучшить ситуацию с теплоснабжением. Раньше в Лиепае были самые высокие счета за отопление в стране, сейчас ситуация значительно улучшилась.

"Уже сдана в эксплуатацию котельная в Военном городке, что снизило зависимость от газа на 3,5%. Конечно, следующая котельная будет возле больницы", — отметил Ансиньш, подчеркнув, что таким образом удастся сократить расходы на Лиепаскую региональную больницу.