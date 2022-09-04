В Лиепае повышается тариф на централизованное отопление

Комиссия по регулированию государственных услуг (SPRK) утвердила новый тариф на услугу централизованного теплоснабжения в Лиепае. Новый тариф будет каждый месяц изменяться в зависимости от цены газа на бирже и будет объявляться в первый день каждого месяца.

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"Новый отопительный сезон станет большим испытанием как для поставщиков услуг отопления, так и для клиентов. На повышение тарифа повлиял значительный рост цен на энергоресурсы — на древесную щепу и на природный газ. Призываем наших клиентов вовремя подготовиться к отопительному сезону, повысить меры энергоэффективности, в том числе - технический осмотр оборудования, а также каждому домохозяйству пересмотреть свои привычки использования тепловых услуг в отопительный сезон", — подчеркивает председатель правления SIA "Liepājas enerģija" Янис Янсонс.

Согласно статье 7 Закона о мерах по снижению чрезмерного роста цен на энергоносители,

для тех домохозяйств, которые получают услугу централизованного отопления, с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года будет снижена оплата. Доходы, не полученные поставщиком услуг по уменьшению платы за услуги централизованного теплоснабжения, будут компенсироваться из госбюджета.

Плата за услугу централизованного теплоснабжения будет снижена на 50% от разницы между

утвержденным тарифом и средним тарифом на теплоэнергию в размере 68 евро за мегаватт-час (МВтч). Компенсация рассчитывается для тех продавцов, чей тариф утвержден Регулирующим органом или самоуправлением, следующим образом: X МВтч (отпущенная теплоэнергия ТОЛЬКО для домохозяйств) — 68:2 = компенсация объем. SIA "Liepājas enerģija" будет отражать поддержку в каждом счете, который будет отправлен на дом.

Пример для жителей Лиепаи на основе рыночной цены на газ в августе на двухкомнатную квартиру (площадь - 50 кв.м.) в доме с ремонтом и без ремонта в среднем месяце отопительного сезона. Дом с ремонтом: если до сих пор за такую ​​квартиру приходилось платить 23,55 евро, то новый тариф для той же квартиры с идентичным потреблением тепла, включая госпомощь, составит 44,99 евро. Неотремонтированный дом: сейчас стоимость услуг - 47,10 евро. По новому тарифу и с учетом госпомощи, размер счета за услугу теплоснабжения составит 89,97 евро.

В Лиепае клиенты будут получать счета за услугу по новому тарифу "Liepājas energīja" за ноябрь в октябре. До этого времени услуги по теплу будут предоставляться по действующему тарифу.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону лиепайская компания заключила 11 договоров с поставщиками щепы, а также договор с компанией Elenger" на поставку природного газа. В качестве топлива Elenger использует природный газ и древесную щепу. Доля использования возобновляемого топлива в общем балансе энергоресурсов в 2021 году составила 76%, что почти на 5% больше по сравнению с 2020-м. Компания является одной из самых экологичных производителей энергии в Латвии, но при этом она продолжает работу по увеличению долю возобновляемой энергии в топливном балансе.